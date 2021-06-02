Царьград. Главное - Обвал доходов населения - удар, который остановил рост экономики России: где выход (2 Июня 2021)
Опубликовано: 2 Июня 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Национализация элит, влияние санкций, девальвация рубля, обвал доходов. Ключевые темы "нулевого" дня открывшегося Петербургского международного экономического форума - 2021.
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