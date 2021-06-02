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Константин Сёмин. Биржевая лихорадка. Душегубки в Аризоне. Машина за вакцину. Галопом по Европам 02.06.2021

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Константин Сёмин 02.06.2021. Биржевая лихорадка. Душегубки в Аризоне. Машина за вакцину. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Биржевая лихорадка. Душегубки в Аризоне. Машина за вакцину. Галопом по Европам (2 Июня 2021)

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Константин Сёмин
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Опубликовано: 2 Июня 2021

В этом выпуске:
- Биржевая лихорадка в России в ближайшее время не прекратится;
- Ставки по ипотеке к концу года вырастут до 9-9,5 процентов годовых;
- Глава минпромторга Мантуров вступился за металлургов;
- Судан пересматривает соглашение с Россией о материально-техническом обеспечении наших военных кораблей;
- Совфед единогласно одобрил выход из договора по открытому небу;
- В самих США приговорённых к смерти в Аризоне собрались казнить с помощью «Циклона Б»;
- Иран потерял свой самый большой корабль;
- В России за сутки плюс 8832 новых заболевших ковидом.

 

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