В этом выпуске:

- Биржевая лихорадка в России в ближайшее время не прекратится;

- Ставки по ипотеке к концу года вырастут до 9-9,5 процентов годовых;

- Глава минпромторга Мантуров вступился за металлургов;

- Судан пересматривает соглашение с Россией о материально-техническом обеспечении наших военных кораблей;

- Совфед единогласно одобрил выход из договора по открытому небу;

- В самих США приговорённых к смерти в Аризоне собрались казнить с помощью «Циклона Б»;

- Иран потерял свой самый большой корабль;

- В России за сутки плюс 8832 новых заболевших ковидом.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Биржевая лихорадка. Душегубки в Аризоне. Машина за вакцину. Галопом по Европам (2 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.