Время покажет. Санкции против Белоруссии

Вечер с Соловьевым. США разработали новую концепцию давления на Россию и Китай

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил о «негативном поведении» России на встрече министров стран НАТО. Политик отметил «наращивание военных сил на границе с Украиной» и предъявил претензии о включении ключевых союзников по Альянсу в перечень «недружественных стран» и ограничении штата посольств США и Чехии.

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