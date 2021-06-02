Видео - Время покажет. Диалог с Западом (2 Июня 2021)
Опубликовано: 2 Июня 2021
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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил о «негативном поведении» России на встрече министров стран НАТО. Политик отметил «наращивание военных сил на границе с Украиной» и предъявил претензии о включении ключевых союзников по Альянсу в перечень «недружественных стран» и ограничении штата посольств США и Чехии.
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