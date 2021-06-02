Соловьёв LIVE - Украина угрожает Белоруссии. Новое оружие для Киева. Кто «подставил» Протасевича. Поле Куликова (2 Июня 2021)
Опубликовано: 2 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Еще
«Поле Куликова» в эфире! В студии Дмитрий Куликов.
- Украина объявит войну Белоруссии?
- Поставки оружия под видом учений
- Кто «подставил» Протасевича
Об этом поговорим с нашими экспертами.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Украина угрожает Белоруссии. Новое оружие для Киева. Кто «подставил» Протасевича. Поле Куликова (2 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.