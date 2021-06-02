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Соловьёв LIVE. Украина угрожает Белоруссии. Новое оружие для Киева. Кто «подставил» Протасевича. Поле Куликова 02.06.2021

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Соловьёв LIVE 02.06.2021. Украина угрожает Белоруссии. Новое оружие для Киева. Кто «подставил» Протасевича. Поле Куликова
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Соловьёв LIVE - Украина угрожает Белоруссии. Новое оружие для Киева. Кто «подставил» Протасевича. Поле Куликова (2 Июня 2021)

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Опубликовано: 2 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Поле Куликова» в эфире! В студии Дмитрий Куликов.

- Украина объявит войну Белоруссии? 
- Поставки оружия под видом учений
- Кто «подставил» Протасевича

Об этом поговорим с нашими экспертами.

 

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