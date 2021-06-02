Готовящийся саммит Путина и Байдена помог американцам несколько смягчить риторику, но это точно ненадолго. Россия должна быть готова постоянно к жестким санкциям запада, которые могут по сути означать войну. Сомневаться в этом не приходится, достаточно посмотреть на происходящее вокруг Белоруссии. Болтон уже вот собрался создавать прямой и четкий план по свержению Лукашенко.

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