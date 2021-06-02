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Политическая Россия. Байден окончательно закрыл небо для России 02.06.2021

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Политическая Россия 02.06.2021. Байден окончательно закрыл небо для России
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Политическая Россия - Байден окончательно закрыл небо для России (2 Июня 2021)

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Опубликовано: 2 Июня 2021

Власти США уведомили Россию о том, что Вашингтон не вернется в Договор по открытому небу (ДОН), сообщает Associated Press со ссылкой на собеседников в правительстве Соединенных Штатов. МИД подтвердил, что такое уведомление от США получено.

 

По словам собеседников AP, заместитель госсекретаря Венди Шерман сообщила об этом решении заместителю главы российского МИДа Сергею Рябкову. Отказ от возвращения в договор последовал вслед за проверкой, которую инициировала администрация Джозефа Байдена по решению о выходе из соглашения, принятому Дональдом Трампом.

 

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