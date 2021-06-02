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Открытый эфир 02.06.2021
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Открытый эфир (2 Июня 2021)

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Опубликовано: 2 Июня 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

Первая встреча — чего ждет от переговоров России и США в Женеве американское «глубинное государство»? Правда ли, что за спиной немолодого Байдена стоит бывшая советница Обамы — ярая русофобка Сьюзан Райс? И почему за контроль над «сонным Джо» уже началась настоящая война самых сильных кланов Америки?
Тяжелое испытание — как генералы Пентагона в очередной раз провалили важнейшее учение ПРО? И почему американская система противоракетной обороны оказалась с дыркой? Сколько министр обороны США запросил на вооружение против России и Китая? Правда ли что ядерная триада Вашингтона пришла в негодность, а военные мечтают вернуть в Белый дом Дональда Трампа?
Слив замечательных людей — как американские спецслужбы из Копенгагена прослушивали первых лиц ЕС? Почему использовали именно Данию? Зачем теперь канцлеру Германии Ангеле Меркель старый кнопочный мобильный телефон? И почему она категорически не пользуется электронной почтой и видеосвязью?
А ну-ка раскрывай свой чемоданчик — что президент Лукашенко привез с собой на встречу в Сочи в темном кейсе? Почему почти весь визит не выпускал его из рук? Какую ценнейшую информацию для Москвы собрали белорусские спецслужбы? Кто на самом деле контролирует оппозиционные паблики и телеграм-каналы в интернете, и причем тут спецотделы СБУ?
Ни дня тишины — почему ВСУ бесперебойно обстреливает поселок Золотое 5 ЛНР? Кто отдал приказ открыть прицельный огонь по школам и детским садам? Какие инструкции получил Генштаб Украины от Киева по обострению ситуации в середине июня?
Панды Нью-Йорка — зачем Баден с высоких трибун предупредил американцев о планах Пекина «захватить США к 2035 году», по сути объявив Китай врагом человечества номер один? Что сказано в американском законопроекте о противодействии «Поднебесной» по всему миру?
Не своего ума дело — с чего вдруг чиновники НАТО экстренно внесли в повестку обсуждения ситуации на Украине и в Белоруссии? Почему это сделано за две недели до принятия новой стратегии альянса, в которой в первые в истории блока Россия и Китай прописаны как главные враги?

 

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