Полный контакт. Заявления Лукашенко. Подонки с милыми лицами. Закон о суррогатном материнстве 26.05.2021

Полный контакт. Черный день оппозиции. Обыски у политических экстремистов. Итоги праймериз ЕР 01.06.2021

Доброе утро!

Четверг, 7 утра, «Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Запад сдаёт своих агентов. Путин встретился с ЕР. Знание на ПМЭФ (3 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.