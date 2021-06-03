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Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Илья Яшин 03.06.2021

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Утренний разворот 03.06.2021. Саша и Таня. Живой гвоздь - Илья Яшин
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Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Илья Яшин (3 Июня 2021)

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Утренний разворот
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Опубликовано: 3 Июня 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр.


- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
- Живой гвоздь. Илья Яшин,  глава муниципального округа Красносельский города Москвы
- Валерия Гудкова, жена Дмитрия Гудкова
- Сергей Гуриев, экономист, профессор Парижского университета Sciences Po

 

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