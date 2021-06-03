Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Илья Яшин (3 Июня 2021)
Опубликовано: 3 Июня 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Бастрыкин VS жадные родители. ЕС VS Батька. Хинштейн VS Порно 28.05.2021
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В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр.
- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
- Живой гвоздь. Илья Яшин, глава муниципального округа Красносельский города Москвы
- Валерия Гудкова, жена Дмитрия Гудкова
- Сергей Гуриев, экономист, профессор Парижского университета Sciences Po
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