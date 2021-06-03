В эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил, что Россия должна вводить санкции против стран, которые не признают Крым частью ее территории. Кроме того, сказал, что решение проблемы признания Крыма лежит в ликвидации украинского сепаратистского проекта и воссоединении исторических русских земель с Россией.

«Нужно понимать, где корень проблемы. Корень проблемы – это сегодняшнее украинское государство… Без изменения ситуации с Украиной, не будет и изменения позиции Запада…

Нужно раздавать российское гражданство. Раздавать жителям Донбасса. Этот процесс идет, уже 800 тысяч. Жителям Донбасса, которые находятся под украинской оккупацией, и дальше – всем жителям Украины.

Нужно соединить Украину с Россией опять, и тогда вопрос принадлежности Крыма просто станет неактуальным. Он общий, наш – вот единственный путь, который я вижу, достаточно быстрого, бескровного решения проблемы».

«Если мы ничего не будем предпринимать на дипломатическом поприще, ситуация не будет меняться. У Запада сегодня нет ни малейшего стимула признать те реалии, в которых мы живем и будем жить в ближайшие столетия.

Ну что Запад теряет? Вот, Германия говорит: «Мы не признаем Крым и Россию единым целым». И что, Германия какие минусы от этого несет? Никаких. Труба строится, газ пойдет в Германию. Какие-то санкции Россия вводит за это? Нет. Вашингтон говорит: «Мы не признаем». Что теряют? Ничего.

Должны быть какие-то минусы, больно должно быть, если ты осуществляешь такую дипломатическую агрессию в адрес Российской Федерации. Первое, что мне приходит в голову – например, на территории Крыма и Севастополя не продается вино стран, которые не признают Крым и Россию единым целым. И все – поддерживаем отечественного производителя хотя бы в этом…

Может быть, здесь не должно действовать патентное право Запада. Если вы хотите, чтобы оно действовало – признайте, обратитесь в Севастопольский городской суд с иском, если вы чем-то недовольны. А, вы не признаете – тогда извините, здесь премьера голливудского фильма будет на день раньше – вы же не признаете».

Смотрите онлайн Николай Стариков Признать ДНР и ЛНР, решить проблему c Киевом (3 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.