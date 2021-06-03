Политическая Россия - Дно западных СМИ: Nexta – настоящая журналистика! Владимир Корнилов (3 Июня 2021)
Опубликовано: 3 Июня 2021
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На связи с PolitRussia Владимир Корнилов, политический обозреватель МИА "Россия сегодня".
- Как Украина готовится к сырьевой и топливной независимости от России и Белоруссии. По-польски?
- Как действует Лукашенко в отношении Украины?
- Куда идти Белоруссии, если не к России? И что может рассказать Протасевич?
- О Софье Сапеге
- О настоящей журналистике
- Об этике западных СМИ.
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