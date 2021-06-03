На связи с PolitRussia Владимир Корнилов, политический обозреватель МИА "Россия сегодня".

- Как Украина готовится к сырьевой и топливной независимости от России и Белоруссии. По-польски?

- Как действует Лукашенко в отношении Украины?

- Куда идти Белоруссии, если не к России? И что может рассказать Протасевич?

- О Софье Сапеге

- О настоящей журналистике

- Об этике западных СМИ.

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