Между тем. ЕС: пять принципов для России 26.05.2021

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Управление Министерства обороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества отмечает 2 июня 30-летний юбилей. Какое место в деятельности Управления занимает поисковая работа? Как попасть служить в 90-й особый батальон? Кто составляет план экспедиций от Черного моря до Тихого океана, и куда отправляются найденные артефакты? Чем уникален сервис «Память народа» и легко ли противостоять фальсификаторам истории? Из чего состоит работа представительств Минобороны за рубежом, и как будет развиваться уникальный мемориал «Пантеон защитников Отечества» МО РФ?

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