«Диаспору надо наказывать!» Соловьев об инциденте с инспектором ДПС и угрозах его семье

Одним из спикеров Петербургского международного экономического форума стал Даня Милохин - юный музыкант и блогер, популярный в TikTok. Именно его решили пригласить в качестве эксперта на крупнейшее мировое экономическое событие... Владимир Соловьёв показал выступление Дани и задал единственный вопрос: "Что это было???".

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