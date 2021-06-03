60 минут. По горячим следам. НАТО поставит на Украину вооружения под прикрытием учений 02.06.2021

60 минут. Вечерний выпуск. Провокации за две недели до саммита в Женеве 02.06.2021

В Соединенных Штатах творится форменный кошмар. Со дня на день стартует сезон барбекю. Американцы наладили свои мангалы, а тут такое! Все американское мясо украла коварная русская мафия. Теперь она требует выкуп с крупнейшего производителя говядины в США.

Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам. "Русская мафия" оставила Америку без мяса (3 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.