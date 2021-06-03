60 минут - По горячим следам. "Русская мафия" оставила Америку без мяса (3 Июня 2021)
Опубликовано: 3 Июня 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
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В Соединенных Штатах творится форменный кошмар. Со дня на день стартует сезон барбекю. Американцы наладили свои мангалы, а тут такое! Все американское мясо украла коварная русская мафия. Теперь она требует выкуп с крупнейшего производителя говядины в США.
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