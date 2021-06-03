Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

НАШ. Марафон. Американские конгрессмены в Украине. Авиасообщение с Белоруссией и санкции 03.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. НАШ
НАШ 03.06.2021. Марафон. Американские конгрессмены в Украине. Авиасообщение с Белоруссией и санкции
03.06.2021 02.06.2021 02.06.2021 02.06.2021 01.06.2021 01.06.2021 01.06.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021
Еще

НАШ - Марафон. Американские конгрессмены в Украине. Авиасообщение с Белоруссией и санкции (3 Июня 2021)

9 просмотров
1
0
Поделиться
НАШ
НАШ
Подписаться

Опубликовано: 3 Июня 2021

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:
— Закон про олігархів
— Відносини Україна-США. Зустріч Зеленського з конгресменами
— Авіасполучення з Білорусю
— Нове засідання РНБО
— Вакцинація від ковіду

 

Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Микола Скорик, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
— Валерія Лутковська, адвокатка, уповноважений ВР України з прав людини 2012-2018рр, екс-представник України у ТКГ у Мінську  
— Валерій Димов, політолог  
— Тарас Тарасенко, народний депутат України, фракція  "Слуга народу"

II ЧАСТИНА
— Руслан Бортнік, директор Українського інституту політики

 

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Американские конгрессмены в Украине. Авиасообщение с Белоруссией и санкции (3 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Место встречи. Дефицит внимания 03.06.2021Армен Гаспарян. Подсчет Зеленского. Желания Тихановской. Огорчение Санду и казахстанская реабилитация Туркестанского 03.06.2021Перший Незалежний. LIVE ШОУ. Корольчук, Белякова, Чемерис и Броницкая 03.06.2021Персонально ваш. Екатерина Котрикадзе 03.06.2021Дождь. Давление на семью Гудковых. Второй день ПМЭФ. VTimes закрывается из-за статуса «иноагента» 03.06.2021Политическая Россия. Даня Милохин - лицо ПМЭФ. Платон Беседин 03.06.2021НАШ. Марафон. Американские конгрессмены в Украине. Авиасообщение с Белоруссией и санкции 03.06.2021Анатолий Шарий. Украина поддержит Беларусь гумпомощью 03.06.2021От трёх до пяти 03.06.2021Дмитрий Гордон. Венедиктов о том, чей Крым 03.06.202160 минут. По горячим следам. "Русская мафия" оставила Америку без мяса 03.06.2021Соловьёв LIVE. Соловьев РАЗНЕС Милохина, Тик Ток, Собчак на полу, феномен Симпл Димпл и современные тренды 03.06.2021Между тем. На страже памяти 02.06.2021Железная логика. Вернуть добычу недр государству! Богатые могут помогать бедным! Развалили авиапром – привлечь 03.06.2021Сергей Михеев. Грандиозный суперскандал! Где санкции? Где резолюция Европарламента 03.06.2021

Все ток-шоу