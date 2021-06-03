В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:

— Закон про олігархів

— Відносини Україна-США. Зустріч Зеленського з конгресменами

— Авіасполучення з Білорусю

— Нове засідання РНБО

— Вакцинація від ковіду

Гості студії:

I ЧАСТИНА

— Микола Скорик, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

— Валерія Лутковська, адвокатка, уповноважений ВР України з прав людини 2012-2018рр, екс-представник України у ТКГ у Мінську

— Валерій Димов, політолог

— Тарас Тарасенко, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

II ЧАСТИНА

— Руслан Бортнік, директор Українського інституту політики

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Американские конгрессмены в Украине. Авиасообщение с Белоруссией и санкции (3 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.