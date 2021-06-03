НАШ - Марафон. Американские конгрессмены в Украине. Авиасообщение с Белоруссией и санкции (3 Июня 2021)
Опубликовано: 3 Июня 2021
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В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.
Обговорювані теми:
— Закон про олігархів
— Відносини Україна-США. Зустріч Зеленського з конгресменами
— Авіасполучення з Білорусю
— Нове засідання РНБО
— Вакцинація від ковіду
Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Микола Скорик, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
— Валерія Лутковська, адвокатка, уповноважений ВР України з прав людини 2012-2018рр, екс-представник України у ТКГ у Мінську
— Валерій Димов, політолог
— Тарас Тарасенко, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
II ЧАСТИНА
— Руслан Бортнік, директор Українського інституту політики
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