Блогер Даниил Милохин 2 июня стал участником дискуссии Петербургского международного экономического форума «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?»

Среди спикеров этого блока были продюсер, основатель DreamTeam House (TikTok) Ярослав Андреев, директор сейлз-хаус «Газпром-медиа» Екатерина Веселкова, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин, вице-президент Aliexpress в России Олег Лебедев.

Смотрите онлайн Политическая Россия Даня Милохин - лицо ПМЭФ. Платон Беседин (3 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.