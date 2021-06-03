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Дождь. Давление на семью Гудковых. Второй день ПМЭФ. VTimes закрывается из-за статуса «иноагента» 03.06.2021

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Телеканал Дождь 03.06.2021. Давление на семью Гудковых. Второй день ПМЭФ. VTimes закрывается из-за статуса «иноагента»
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Телеканал Дождь - Давление на семью Гудковых. Второй день ПМЭФ. VTimes закрывается из-за статуса «иноагента» (3 Июня 2021)

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Опубликовано: 3 Июня 2021

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц из-за найденных в квартире экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова патронов для наградного пистолета. Ранее жена Дмитрия Гудкова Валерия писала, что патроны принадлежат Геннадию Гудкову, они от его наградного оружия (Гудков — экс-сотрудник ФСБ). По ее словам, лицензия на оружие просрочена на три месяца и находится на переоформлении. Сам Геннадий Гудков живет в Болгарии.

 

В течение месяца Россия полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказал министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. 

 

*По решению Минюста России VTimes включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

 

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