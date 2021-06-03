Дело Гудкова. Встреча Путина с Единой Россией. Дудников в СИЗО КГБ. Фильм о протестах в Беларуси

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц из-за найденных в квартире экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова патронов для наградного пистолета. Ранее жена Дмитрия Гудкова Валерия писала, что патроны принадлежат Геннадию Гудкову, они от его наградного оружия (Гудков — экс-сотрудник ФСБ). По ее словам, лицензия на оружие просрочена на три месяца и находится на переоформлении. Сам Геннадий Гудков живет в Болгарии.

В течение месяца Россия полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказал министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.

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