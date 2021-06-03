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Место встречи. Дефицит внимания 03.06.2021

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Место встречи 03.06.2021. Дефицит внимания
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Место встречи - Дефицит внимания (3 Июня 2021)

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Опубликовано: 3 Июня 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Почему попытки государства найти общий язык с блогерами оборачиваются провалом? Как один тиктокер поверг в шок гостей петербургского форума? И не пора ли перестать няньчиться и прижать отвязавшихся интернет-кумиров? Дурь нынешних любимцев молодежи не знает границ, уж чем только они не занимались в сети ради хайпа, но последний случай, когда парня привязали ко дну вертолета и подняли высоко в воздух, просто поражает.

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