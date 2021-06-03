«Диаспору надо наказывать!» Соловьев об инциденте с инспектором ДПС и угрозах его семье

Газета "Собеседник" написала о том, что у тёщи Владимира Соловьёва есть квартира, которая стоит около 30 миллионов рублей. Почему они не написали, что она там живет с 1973 года? Почему эти "честные" люди не пишут про собственность семьи Гудковых, про собственность семьи Навального, про Яшина, про Венедиктова?

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