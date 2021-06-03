О прекращении деятельности объявило одно из старейших антироссийских русскоязычных медиа – созданный бывшим олигархом Владимиром Гусинским портал NEWSru. Эта медиа-помойка 21 год подряд лила своей аудитории в уши гадости о нашем государстве. Теперь же «уникальный журналистский коллектив» будет окучивать лишь… израильтян.

Смотрите онлайн Политическая Россия Русофобская медиа-помойка Гусинского объявила о закрытии (3 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.