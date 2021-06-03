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Политическая Россия. Русофобская медиа-помойка Гусинского объявила о закрытии 03.06.2021

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Политическая Россия 03.06.2021. Русофобская медиа-помойка Гусинского объявила о закрытии
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Политическая Россия - Русофобская медиа-помойка Гусинского объявила о закрытии (3 Июня 2021)

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Опубликовано: 3 Июня 2021

О прекращении деятельности объявило одно из старейших антироссийских русскоязычных медиа – созданный бывшим олигархом Владимиром Гусинским портал NEWSru. Эта медиа-помойка 21 год подряд лила своей аудитории в уши гадости о нашем государстве. Теперь же «уникальный журналистский коллектив» будет окучивать лишь… израильтян.

 

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