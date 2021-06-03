Изменники родины, Зеленский устроил охоту на Анатолия Шария и объявил войну олигархам, кто уйдет из-под удара, а кто нет? Время снимать маски, Мурашко заявил, что часть ковидных ограничений может быть снять, но лишь после того, как будут привиты 60 процентов населения России. Во власти стихии, Астраханскую область вновь накрыла песчаная буря, без света и газа остались девять населенных пунктов, что происходит?

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