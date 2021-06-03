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Уроки русского. Сеть, питающаяся вашими детьми 03.06.2021

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Уроки русского с Захаром Прилепиным 03.06.2021. Сеть, питающаяся вашими детьми
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Уроки русского с Захаром Прилепиным - Сеть, питающаяся вашими детьми (3 Июня 2021)

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Уроки русского
Уроки русского
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Опубликовано: 3 Июня 2021

Ведущие: Захар Прилепин

Соцсети содержат энное количество нужной информации. Помимо этого, соцсети —отлично вымощенная дорога в ад, которая физически уже съела огромное количество детей. Одних уже нет на белом свете, другие в лечебницах.

Рассказать о том, что в Сети происходит, жизненно необходимо, а то многие элементарно об этом не знают. Вернее, сказать: одни не знают, а другие — принимающие решения — осмысленно задействованы в самых катастрофических схемах с мощнейшими
финансовыми вливаниями.

С какими иллюзиями о работе соцсетей пора давно расстаться, где и почему необходима жесточайшая цензура и какая тема сегодня стала самым динамично развивающимся направлением сетевого деструктива?

 

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