Соцсети содержат энное количество нужной информации. Помимо этого, соцсети —отлично вымощенная дорога в ад, которая физически уже съела огромное количество детей. Одних уже нет на белом свете, другие в лечебницах.



Рассказать о том, что в Сети происходит, жизненно необходимо, а то многие элементарно об этом не знают. Вернее, сказать: одни не знают, а другие — принимающие решения — осмысленно задействованы в самых катастрофических схемах с мощнейшими

финансовыми вливаниями.



С какими иллюзиями о работе соцсетей пора давно расстаться, где и почему необходима жесточайшая цензура и какая тема сегодня стала самым динамично развивающимся направлением сетевого деструктива?

Смотрите онлайн Уроки русского с Захаром Прилепиным Сеть, питающаяся вашими детьми (3 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.