Уроки русского с Захаром Прилепиным - Сеть, питающаяся вашими детьми (3 Июня 2021)
Опубликовано: 3 Июня 2021
Ведущие: Захар Прилепин
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Соцсети содержат энное количество нужной информации. Помимо этого, соцсети —отлично вымощенная дорога в ад, которая физически уже съела огромное количество детей. Одних уже нет на белом свете, другие в лечебницах.
Рассказать о том, что в Сети происходит, жизненно необходимо, а то многие элементарно об этом не знают. Вернее, сказать: одни не знают, а другие — принимающие решения — осмысленно задействованы в самых катастрофических схемах с мощнейшими
финансовыми вливаниями.
С какими иллюзиями о работе соцсетей пора давно расстаться, где и почему необходима жесточайшая цензура и какая тема сегодня стала самым динамично развивающимся направлением сетевого деструктива?
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