НАШ - Важное. Зеленский победит олигархов? Захват Столичного рынка (3 Июня 2021)
Опубликовано: 3 Июня 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
– Фролов Павло, народний депутат, фракція «Слуга народу»
– Устенко Олексій, народний депутат, фракція «Слуга народу»
– Гончаренко Олексій, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"
– Магера Сергій, народний депутат України, позафракційний
– Скороход Анна, народний депутат України, група "За майбутнє"
– Заружко Валерія, народний депутат України VIII скликання
Обговорювані теми:
– Як Зеленський планує боротися з олігархами
– Робота Ради. Депутати провалили законопроект про героїзацію нацизму
– Штурм Столичного ринку
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