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НАШ. Важное. Зеленский победит олигархов? Захват Столичного рынка 03.06.2021

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НАШ 03.06.2021. Важное. Зеленский победит олигархов? Захват Столичного рынка
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НАШ - Важное. Зеленский победит олигархов? Захват Столичного рынка (3 Июня 2021)

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Опубликовано: 3 Июня 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:
– Фролов Павло, народний депутат, фракція «Слуга народу» 
– Устенко Олексій, народний депутат, фракція «Слуга народу»  
– Гончаренко Олексій, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"
– Магера Сергій,  народний депутат України, позафракційний 
– Скороход Анна, народний депутат України, група "За майбутнє"
– Заружко Валерія, народний депутат України VIII скликання

 

Обговорювані теми:
– Як Зеленський планує боротися з олігархами
– Робота Ради. Депутати провалили законопроект про героїзацію нацизму
– Штурм Столичного ринку

 

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