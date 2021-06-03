В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Фролов Павло, народний депутат, фракція «Слуга народу»

– Устенко Олексій, народний депутат, фракція «Слуга народу»

– Гончаренко Олексій, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

– Магера Сергій, народний депутат України, позафракційний

– Скороход Анна, народний депутат України, група "За майбутнє"

– Заружко Валерія, народний депутат України VIII скликання

Обговорювані теми:

– Як Зеленський планує боротися з олігархами

– Робота Ради. Депутати провалили законопроект про героїзацію нацизму

– Штурм Столичного ринку

Смотрите онлайн НАШ Важное. Зеленский победит олигархов? Захват Столичного рынка (3 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.