Царьград. Главное - Россия решила полностью отказаться от доллара в резервах: бежать сдавать бакс в обменник (3 Июня 2021)
Опубликовано: 3 Июня 2021
Ведущие: Юрий Пронько
Царьград. Главное. Обвал доходов населения - удар, который остановил рост экономики России: где выход 02.06.2021
Царьград. Главное. Решающий удар. Блок Мишустина-Белоусова прижучит офшорных олигархов 01.06.2021
Царьград. Главное. Большой шухер в России – офшорные олигархи «нахлобучили» государство на миллиарды 31.05.2021
Царьград. Главное. Российский газ «самый грязный на Земле»: паранойя Вашингтона или объявление углеродной войны Москве 28.05.2021
Еще
Минфин решил обнулить долю доллара в средствах Фонда национального благосостояния, объявил министр финансов Антон Силуанов. Сейчас она составляет 35%. От американской валюты в резервах власти планируют отказаться за месяц. Пора бежать в обменник? Ключевые темы первого дня открывшегося Петербургского международного экономического форума – 2021 сегодня в «Царьград Главное».
Смотрите онлайн Царьград. Главное Россия решила полностью отказаться от доллара в резервах: бежать сдавать бакс в обменник (3 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.