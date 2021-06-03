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Царьград. Главное. Россия решила полностью отказаться от доллара в резервах: бежать сдавать бакс в обменник 03.06.2021

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Царьград. Главное 03.06.2021. Россия решила полностью отказаться от доллара в резервах: бежать сдавать бакс в обменник
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Царьград. Главное - Россия решила полностью отказаться от доллара в резервах: бежать сдавать бакс в обменник (3 Июня 2021)

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Опубликовано: 3 Июня 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Минфин решил обнулить долю доллара в средствах Фонда национального благосостояния, объявил министр финансов Антон Силуанов. Сейчас она составляет 35%. От американской валюты в резервах власти планируют отказаться за месяц. Пора бежать в обменник? Ключевые темы первого дня открывшегося Петербургского международного экономического форума – 2021 сегодня в «Царьград Главное».

 

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