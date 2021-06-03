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Шафран. Лукашенко признал Крым: сколько это будет стоить России 03.06.2021

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Шафран 03.06.2021. Лукашенко признал Крым: сколько это будет стоить России
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Шафран - Лукашенко признал Крым: сколько это будет стоить России (3 Июня 2021)

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Опубликовано: 3 Июня 2021

Ведущие: Анна Шафран

Александр Лукашенко высказал готовность запустить прямые рейсы в Крым. Все предыдущие движения Белоруссии на пути к интеграции крайне недёшево обходились России. Во сколько обойдётся нам очередной разворот белорусской политики в сторону Москвы и что от этого получат граждане России и Белоруссии?

 

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