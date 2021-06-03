Шафран. Педофилы в ООН: смогут ли они дотянуться до наших детей 27.05.2021

Александр Лукашенко высказал готовность запустить прямые рейсы в Крым. Все предыдущие движения Белоруссии на пути к интеграции крайне недёшево обходились России. Во сколько обойдётся нам очередной разворот белорусской политики в сторону Москвы и что от этого получат граждане России и Белоруссии?

Смотрите онлайн Шафран Лукашенко признал Крым: сколько это будет стоить России (3 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.