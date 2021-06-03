Шафран - Лукашенко признал Крым: сколько это будет стоить России (3 Июня 2021)
Опубликовано: 3 Июня 2021
Ведущие: Анна Шафран
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Александр Лукашенко высказал готовность запустить прямые рейсы в Крым. Все предыдущие движения Белоруссии на пути к интеграции крайне недёшево обходились России. Во сколько обойдётся нам очередной разворот белорусской политики в сторону Москвы и что от этого получат граждане России и Белоруссии?
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