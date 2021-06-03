В этом выпуске:

- Силуанов прогнозирует левый поворот в экономике, который будет длиться ближайшее десятилетие;

- Чубайс обещает России светлое будущее, если страна будет вместо нефти и газа экспортировать водород;

- Акционеры Сбера получили рекордные дивиденды – топ-менеджеры поделили между собой 422 миллиарда рублей;

- Дерипаска заявил: российская оппозиция сама себя подорвала и впереди 10 лет стабильности;

- О прекращении работы объявил Ньюсруком, созданный олигархом Гусинским после расставания с НТВ;

- Закон Яровой предложили распространить на геймеров;

- По меньшей мере 220 миллионов человек во всём мире останутся без работы к концу этого года;

- В среднем по миру 65% населения уверены – их страны движутся в неправильном направлении;

- В Самарской области в городе Отрадном закрыли единственный в округе ковидный госпиталь, оборудованный аппаратами ИВЛ;

- В Свердловской области жители Ирбита грозят протестами в случае приватизации местного молочного завода;

- В Ростове машинисты поездов требуют прекратить репрессии в отношении работников;

- Под Волоколамском исчезла река. Русло пересохло, всё живое погибло.

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