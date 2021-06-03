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Константин Сёмин. Сгружай доллары! Геймеры овер. Украли реку. Галопом по Европам 03.06.2021

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Константин Сёмин 03.06.2021. Сгружай доллары! Геймеры овер. Украли реку. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Сгружай доллары! Геймеры овер. Украли реку. Галопом по Европам (3 Июня 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 3 Июня 2021

В этом выпуске:
- Силуанов прогнозирует левый поворот в экономике, который будет длиться ближайшее десятилетие;
- Чубайс обещает России светлое будущее, если страна будет вместо нефти и газа экспортировать водород;
- Акционеры Сбера получили рекордные дивиденды – топ-менеджеры поделили между собой 422 миллиарда рублей;
- Дерипаска заявил: российская оппозиция сама себя подорвала и впереди 10 лет стабильности;
- О прекращении работы объявил Ньюсруком, созданный олигархом Гусинским после расставания с НТВ;
- Закон Яровой предложили распространить на геймеров;
- По меньшей мере 220 миллионов человек во всём мире останутся без работы к концу этого года;
- В среднем по миру 65% населения уверены – их страны движутся в неправильном направлении;
- В Самарской области в городе Отрадном закрыли единственный в округе ковидный госпиталь, оборудованный аппаратами ИВЛ;
- В Свердловской области жители Ирбита грозят протестами в случае приватизации местного молочного завода;
- В Ростове машинисты поездов требуют прекратить репрессии в отношении работников;
- Под Волоколамском исчезла река. Русло пересохло, всё живое погибло.

 

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