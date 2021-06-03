Дело Гудкова. Встреча Путина с Единой Россией. Дудников в СИЗО КГБ. Фильм о протестах в Беларуси

Давление на семью Гудковых. Второй день ПМЭФ. VTimes закрывается из-за статуса «иноагента»

Дмитрия Гудкова с Петровки повезут в Главное следственное управление МВД на Новослободской, сообщила его жена. Там ему отдадут паспорт и, как сказал следователь супруге политика, после чего отпустят.

На белорусском госканале ОНТ показали фильм об экстренной посадке самолета Ryanair и задержании экс-главреда NEXTA Романа Протасевича с его девушкой, россиянкой Софьей Сапегой. Используя, по всей видимости, версию белорусских силовиков, авторы фильма утверждают, что в минский аэропорт кто-то сообщил о заложенной на борту самолета бомбе. Минск сообщил пилоту — тот посадил самолет.

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