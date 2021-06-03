Сергей Михеев. Ответит ли Лукашенко на плевок Киева? Признает ли Крым

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16 июня в Женеве состоится саммит президентов России и США. В Америке призывают вести разговор с нашей страной с позиции силы, а Украина настаивает, чтобы сначала состоялись переговоры Байдена и Зеленского. Кто и зачем пытается накалить обстановку накануне встречи лидеров?

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