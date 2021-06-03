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Время покажет. Украина: "российский след" в Белоруссии 03.06.2021

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Видео 03.06.2021. Время покажет. Украина: "российский след" в Белоруссии
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Видео - Время покажет. Украина: "российский след" в Белоруссии (3 Июня 2021)

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Опубликовано: 3 Июня 2021

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске имеет “все признаки операции российских спецслужб” и назвал произошедшее вызовом не только для Европы, но и для всего мира.

 

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