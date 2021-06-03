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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске имеет “все признаки операции российских спецслужб” и назвал произошедшее вызовом не только для Европы, но и для всего мира.

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