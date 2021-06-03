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Константин Сёмин. Видимость демократии. Письма 03.06.2021

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Константин Сёмин 03.06.2021. Видимость демократии. Письма
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Константин Сёмин - Видимость демократии. Письма (3 Июня 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 3 Июня 2021

Партия "Единая Россия" проводит предварительное голосование. А в одном бюджетном учреждении города Санкт-Петербург руководство не просто настаивает, чтобы все проголосовали, но и угрожает лишить премии несговорчивых сотрудников, а руководителей отделов уволить. Разумеется, рядовых сотрудников руководители отделов просто уговаривают, но никто из них при разговоре с директором или начальниками управлений не решается включить диктофон или камеру, чтобы записать диалог и передать это дело в прокуратуру.

 

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