Партия "Единая Россия" проводит предварительное голосование. А в одном бюджетном учреждении города Санкт-Петербург руководство не просто настаивает, чтобы все проголосовали, но и угрожает лишить премии несговорчивых сотрудников, а руководителей отделов уволить. Разумеется, рядовых сотрудников руководители отделов просто уговаривают, но никто из них при разговоре с директором или начальниками управлений не решается включить диктофон или камеру, чтобы записать диалог и передать это дело в прокуратуру.

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