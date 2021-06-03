Западные наши соседи не столь мудры, как восточные и не оставляют попыток раскачать страну как изнутри, так и снаружи. Так, опубликованы рекомендации по противодействию российской пропаганде. Сама эта формулировка звучит смешно, учитывая, что в конституции РФ нет прописанной идеологии, нет института, который мог бы сформулировать те самые идеи, которые надо пропагандировать.

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