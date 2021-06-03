Накануне предварительного голосования партии «Единая Россия» и выборов в Государственную Думу России, общественная организация «Адыгэ Хасэ», объединяющая в Сочи адыгов-шапсугов, высказалась в поддержку Константина Затулина. Президиум этой НКО на своем расширенном заседании единогласно проголосовал в поддержку парламентария и официально рекомендовал членам своей организации поддержать Затулина в ходе праймериз.

Роман Романов, инициировавший сбор подписей за возвращение памятника в июле 2020 года, возмущён, что депутат, «обещавший установить памятник», якобы забыл обещанное. Хочется спросить, почему же сам Роман ни разу не вспомнил о памятнике, пока «случайно» не заметил (аккурат к праймериз) статью о поддержке шапсугами Затулина. Не Затулин инициировал установку памятника, а затем его снимал. Он неоднократно предупреждал администрацию города Сочи, что нужно установить монумент, но там «зарыли голову в песок».

Смотрите онлайн Политическая Россия Депутат признался, что покрывал радикалов и политиков, снёсших памятник русским солдатам в Сочи (3 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.