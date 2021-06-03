Украина угрожает Белоруссии. Новое оружие для Киева. Кто «подставил» Протасевича. Поле Куликова

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Соловьев раскрыл правду о «найденной» КВАРТИРЕ ТЕЩИ за «десятки миллионов рублей»

ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:30 по Москве. Сегодня обсудим:

- Сенсационный слив Протасевича

- Кто готовил госпереворот в России и Белоруссии

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Сенсационный слив Протасевича. Кто готовил госпереворот в РФ и Белоруссии. Баранец, Голованов (3 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.