Соловьёв LIVE - Сенсационный слив Протасевича. Кто готовил госпереворот в РФ и Белоруссии. Баранец, Голованов (3 Июня 2021)
Опубликовано: 3 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Украина угрожает Белоруссии. Новое оружие для Киева. Кто «подставил» Протасевича. Поле Куликова
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ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:30 по Москве. Сегодня обсудим:
- Сенсационный слив Протасевича
- Кто готовил госпереворот в России и Белоруссии
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Сенсационный слив Протасевича. Кто готовил госпереворот в РФ и Белоруссии. Баранец, Голованов (3 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.