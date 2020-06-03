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Специальный репортаж. Игра со льдом 03.06.2021

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Специальный репортаж 03.06.2021. Игра со льдом
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Специальный репортаж - Игра со льдом (3 Июня 2021)

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Специальный репортаж
Специальный репортаж
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Опубликовано: 4 Июня 2021

В США заявили о подготовке к «первой арктической войне». Пентагон обеспокоен созданием новых стратегических возможностей для ряда государств из-за таяния льдов, пишет National Interest. С кем планируют воевать американцы, и главное – чем?

 

Тем временем на последних учениях «Умка-2021» сразу 3 российских атомных крейсера одновременно всплыли в арктических льдах. Беспрецедентный маневр российских подлодок не остался незамеченным на Западе. Поняли ли в НАТО намек Москвы? И почему высокая обороноспособность на Крайнем Севере имеет для России стратегическое значение?

 

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