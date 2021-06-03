23 мая 2021 года в Минске совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Основанием стало сообщение о минировании лайнера, но впоследствии бомбу на борту не обнаружили. Этот инцидент привел к обострению отношений между Минском и Западом. Страны Евросоюза закрывают свое воздушное пространство для Беларуси. Несколько международных авиакомпаний уже приостановили полеты над республикой. Кроме того, ЕС намерен принять в отношении страны новые экономические санкции.

Что же на самом деле произошло в небе над белорусской столицей? Как экипаж получил сигнал о минировании, и кто принял решение сажать самолет в Минске? И почему европейские страны не желают ознакомиться с альтернативными версиями этого инцидента и даже с записями переговоров диспетчеров?

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