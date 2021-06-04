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Николай Стариков. О Справедливом Базовом Доходе. Пресс-конференция в Крыму 04.06.2021

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Николай Стариков 04.06.2021. О Справедливом Базовом Доходе. Пресс-конференция в Крыму
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Николай Стариков - О Справедливом Базовом Доходе. Пресс-конференция в Крыму (4 Июня 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 4 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

В ходе рабочей поездки в Крым принял участие в пресс-конференции, посвящённой Справедливому Базовому Доходу. Что такое Справедливый Базовый Доход (СБД)? Чем он принципиально отличается от опыта регулярных выплат в других странах? Откуда взять деньги для выплаты СБД? Ответы на эти и другие вопросы постарался дать в ходе пресс-конференции.

 

- Об опыте регулярных выплат в разных странах
- Откуда взять деньги для выплаты СБД?
- Кому принадлежат недра России
- О сути СБД
- О необходимости государственного кредитования экономики
- Может ли СБД вызвать гиперинфляцию?
- О Справедливом миллионе
- О попытке регулярных выплат в Швейцарии.

 

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