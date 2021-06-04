В ходе рабочей поездки в Крым принял участие в пресс-конференции, посвящённой Справедливому Базовому Доходу. Что такое Справедливый Базовый Доход (СБД)? Чем он принципиально отличается от опыта регулярных выплат в других странах? Откуда взять деньги для выплаты СБД? Ответы на эти и другие вопросы постарался дать в ходе пресс-конференции.

- Об опыте регулярных выплат в разных странах

- Откуда взять деньги для выплаты СБД?

- Кому принадлежат недра России

- О сути СБД

- О необходимости государственного кредитования экономики

- Может ли СБД вызвать гиперинфляцию?

- О Справедливом миллионе

- О попытке регулярных выплат в Швейцарии.

Смотрите онлайн Николай Стариков О Справедливом Базовом Доходе. Пресс-конференция в Крыму (4 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.