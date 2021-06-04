Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Денис Волков (4 Июня 2021)
Опубликовано: 4 Июня 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр.
- Франак Вячорка, советник Светланы Тихановской
- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
- Макс Сэддон, журналист газеты Financial Times в Москве
- Живой гвоздь. Денис Волков
- Дмитрий Гудков, политик
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