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Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Денис Волков 04.06.2021

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Утренний разворот 04.06.2021. Саша и Таня. Живой гвоздь - Денис Волков
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Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Денис Волков (4 Июня 2021)

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Опубликовано: 4 Июня 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр.

- Франак Вячорка, советник Светланы Тихановской
 
- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

- Макс Сэддон, журналист газеты Financial Times в Москве

- Живой гвоздь. Денис Волков

- Дмитрий Гудков, политик

 

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