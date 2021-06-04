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Соловьёв LIVE. У еще одной актрисы «задымился пукан». Бешенная реакция на КРИТИКУ фильма о протестах в Белоруссии 04.06.2021

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Соловьёв LIVE 04.06.2021. У еще одной актрисы «задымился пукан». Бешенная реакция на КРИТИКУ фильма о протестах в Белоруссии
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Соловьёв LIVE - У еще одной актрисы «задымился пукан». Бешенная реакция на КРИТИКУ фильма о протестах в Белоруссии (4 Июня 2021)

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Опубликовано: 4 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Юлия Ауг снялась в эстонском (!) фильме про белорусский майдан "MINSK". Удивительна скорость, с которой сляпали сценарий и нашли деньги на съёмки, в которых участвовали актёры из Латвии, Литвы и Эстонии.

 

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