60 минут - По горячим следам. Путин готов обсуждать с Байденом любые темы (4 Июня 2021)
Опубликовано: 4 Июня 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. По горячим следам. НАТО поставит на Украину вооружения под прикрытием учений 02.06.2021
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Путин готов обсуждать с Байденом любые темы Российский лидер Владимир Путин готов обсуждать с президентом США Джозефом Байденом на встрече в Женеве абсолютно любые вопросы, в том числе Белоруссию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Переговоры глав государств продлятся столько времени, сколько им потребуется. По итогам саммита Путин даст пресс-конференцию, к которой, если на то будет желание, может присоединится Байден.
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