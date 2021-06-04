60 минут. Вечерний выпуск. Провокации за две недели до саммита в Женеве 02.06.2021

Путин готов обсуждать с Байденом любые темы Российский лидер Владимир Путин готов обсуждать с президентом США Джозефом Байденом на встрече в Женеве абсолютно любые вопросы, в том числе Белоруссию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Переговоры глав государств продлятся столько времени, сколько им потребуется. По итогам саммита Путин даст пресс-конференцию, к которой, если на то будет желание, может присоединится Байден.

Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам. Путин готов обсуждать с Байденом любые темы (4 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.