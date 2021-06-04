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БесогонTV. Кто не слеп, тот видит 04.06.2021

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БесогонTV 04.06.2021. Кто не слеп, тот видит
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БесогонTV - Кто не слеп, тот видит (4 Июня 2021)

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Опубликовано: 4 Июня 2021

Ведущие: Никита Михалков

В новом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков предлагает поговорить о причинно-следственных связях последних событий. Как трагедия в Казани обнажила угрозы, которые кроются в отказе от традиционных ценностей? Какая опасность заключается в планах реформаторов образования? Для чего искажают историю, и к чему это приводит? Это и многое другое, что интересует миллионы людей, Никита Сергеевич обсудит с вами в новом выпуске под названием «Кто не слеп, тот видит».

 

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