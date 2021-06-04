Если папа – коррупция, а мама – двуличие, какой у них будет ребенок

В новом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков предлагает поговорить о причинно-следственных связях последних событий. Как трагедия в Казани обнажила угрозы, которые кроются в отказе от традиционных ценностей? Какая опасность заключается в планах реформаторов образования? Для чего искажают историю, и к чему это приводит? Это и многое другое, что интересует миллионы людей, Никита Сергеевич обсудит с вами в новом выпуске под названием «Кто не слеп, тот видит».

Смотрите онлайн БесогонTV Кто не слеп, тот видит (4 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.