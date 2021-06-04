Соловьёв LIVE - Заявление Путина. Эмир Катара. Канцлер Австрии. ПМЭФ 2021. Прямой эфир (4 Июня 2021)
Опубликовано: 4 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Мы в эфире!
Следим в прямом эфире за выступлением президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Заявление Путина. Эмир Катара. Канцлер Австрии. ПМЭФ 2021. Прямой эфир (4 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.