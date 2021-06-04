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Дождь. Выступление Путина на экономическом форуме. Реакция на «интервью» Протасевича госТВ Беларуси 04.06.2021

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Телеканал Дождь 04.06.2021. Выступление Путина на экономическом форуме. Реакция на «интервью» Протасевича госТВ Беларуси
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Телеканал Дождь - Выступление Путина на экономическом форуме. Реакция на «интервью» Протасевича госТВ Беларуси (4 Июня 2021)

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Опубликовано: 4 Июня 2021

4 июня президент Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме. Событие будет отличаться от выступлений в предыдущие годы — в этот раз президент будет единственным мировым лидером на сцене, два других участника пленарного выступления присоединятся к Путину по видеосвязи. Собеседниками Путина станут эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастиан Курц.

 

Бывший главный редактор NEXTA Роман Протасевич дал «интервью» белорусскому госканалу ОНТ. В нем он заявил, что признал вину по уголовному делу об организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок, а также раскритиковал белорусскую оппозицию и сказал, что уважает Александра Лукашенко. 

 

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