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Дмитрия Гудкова выпустят на свободу. Новое интервью Протасевича на белорусском ТВ. Второй день ПМЭФ

4 июня президент Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме. Событие будет отличаться от выступлений в предыдущие годы — в этот раз президент будет единственным мировым лидером на сцене, два других участника пленарного выступления присоединятся к Путину по видеосвязи. Собеседниками Путина станут эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастиан Курц.

Бывший главный редактор NEXTA Роман Протасевич дал «интервью» белорусскому госканалу ОНТ. В нем он заявил, что признал вину по уголовному делу об организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок, а также раскритиковал белорусскую оппозицию и сказал, что уважает Александра Лукашенко.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Выступление Путина на экономическом форуме. Реакция на «интервью» Протасевича госТВ Беларуси (4 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.