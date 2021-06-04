Как вы попали на программу Владимира Соловьева?

Вы контролируете свои высказывания?

Вы часто бываете на Украине?

Расскажите о своем детстве

Почему ушли с государственной службы?

У вас хорошие отношения с детьми?

На Украине вы по-другому высказываете своб позицию?

Какую кухню предпочитаете?

У вас есть хобби?

Вам тяжело выступать на программе Владимира Соловьева?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Василь Вакаров: монолог. Премьера (4 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.