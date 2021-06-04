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Соловьёв LIVE. Василь Вакаров: монолог. Премьера 04.06.2021

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Соловьёв LIVE 04.06.2021. Василь Вакаров: монолог. Премьера
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Соловьёв LIVE - Василь Вакаров: монолог. Премьера (4 Июня 2021)

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Опубликовано: 4 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Как вы попали на программу Владимира Соловьева? 
Вы контролируете свои высказывания?
Вы часто бываете на Украине?
Расскажите о своем детстве
Почему ушли с государственной службы?
У вас хорошие отношения с детьми?
На Украине вы по-другому высказываете своб позицию?
Какую кухню предпочитаете? 
У вас есть хобби?
Вам тяжело выступать на программе Владимира Соловьева?

 

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