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Политическая Россия. Тилль Линдеманн ненавидит детей, но любит СССР 04.06.2021

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Политическая Россия 04.06.2021. Тилль Линдеманн ненавидит детей, но любит СССР
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Политическая Россия - Тилль Линдеманн ненавидит детей, но любит СССР (4 Июня 2021)

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Опубликовано: 4 Июня 2021

Платон Беседин для Политической России: лидер группы Rammstein успешно оседлал тему любви к России и особенно к позднему СССР – и это приносит хороший доход. Похоже, у Тилля давно нигде морально не ёкает по поводу насилия, возможно, он привык. Но надо ли привыкать нам, просматривая такие клипы?

 

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