Платон Беседин для Политической России: лидер группы Rammstein успешно оседлал тему любви к России и особенно к позднему СССР – и это приносит хороший доход. Похоже, у Тилля давно нигде морально не ёкает по поводу насилия, возможно, он привык. Но надо ли привыкать нам, просматривая такие клипы?

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