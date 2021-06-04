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НАШ. Марафон. Встреча Зеленского с Путиным не планируется? Украину не пригласили на саммит НАТО 04.06.2021

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НАШ 04.06.2021. Марафон. Встреча Зеленского с Путиным не планируется? Украину не пригласили на саммит НАТО
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НАШ - Марафон. Встреча Зеленского с Путиным не планируется? Украину не пригласили на саммит НАТО (4 Июня 2021)

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Опубликовано: 4 Июня 2021

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:
— Зустріч Байдена і Путіна, підготовка. Зустріч Путіна і Зеленського не планується? Нормандський формат буксує. 
— Тема дня: Україну не запросили на саміт НАТО. Чи зможе Україна захистити себе сама? 
— Нове інтерв’ю Протасевича. Рада ухвалила постанову щодо загрози режиму Лукашенка 
— Зеленський заветував законопроет про недостовірне декларування. Закон про деолігархізацію
— Результати засідання РНБО

 

Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Андрій Рева, Міністр соціальної політики України  2016-2019 рр.     
— Григорій Мамка, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя",  заслужений юрист України
— Любов Шпак, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
— Олексій Буряченко, кандидат політичних наук  

II ЧАСТИНА
— Тетяна Плачкова, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
— Олексій Мовчан, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"

 

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