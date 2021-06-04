НАШ - Марафон. Встреча Зеленского с Путиным не планируется? Украину не пригласили на саммит НАТО (4 Июня 2021)
Опубликовано: 4 Июня 2021
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В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.
Обговорювані теми:
— Зустріч Байдена і Путіна, підготовка. Зустріч Путіна і Зеленського не планується? Нормандський формат буксує.
— Тема дня: Україну не запросили на саміт НАТО. Чи зможе Україна захистити себе сама?
— Нове інтерв’ю Протасевича. Рада ухвалила постанову щодо загрози режиму Лукашенка
— Зеленський заветував законопроет про недостовірне декларування. Закон про деолігархізацію
— Результати засідання РНБО
Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Андрій Рева, Міністр соціальної політики України 2016-2019 рр.
— Григорій Мамка, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя", заслужений юрист України
— Любов Шпак, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
— Олексій Буряченко, кандидат політичних наук
II ЧАСТИНА
— Тетяна Плачкова, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
— Олексій Мовчан, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"
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