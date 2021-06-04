В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:

— Зустріч Байдена і Путіна, підготовка. Зустріч Путіна і Зеленського не планується? Нормандський формат буксує.

— Тема дня: Україну не запросили на саміт НАТО. Чи зможе Україна захистити себе сама?

— Нове інтерв’ю Протасевича. Рада ухвалила постанову щодо загрози режиму Лукашенка

— Зеленський заветував законопроет про недостовірне декларування. Закон про деолігархізацію

— Результати засідання РНБО

Гості студії:

I ЧАСТИНА

— Андрій Рева, Міністр соціальної політики України 2016-2019 рр.

— Григорій Мамка, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя", заслужений юрист України

— Любов Шпак, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

— Олексій Буряченко, кандидат політичних наук

II ЧАСТИНА

— Тетяна Плачкова, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

— Олексій Мовчан, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Встреча Зеленского с Путиным не планируется? Украину не пригласили на саммит НАТО (4 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.