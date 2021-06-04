В электростали накрыли банду черных риелтеров, две женщины и полицейский. Они работали с 2016 года. Женщины подозреваются в убийствах и фактах мошенничества, совершенных в отношении пенсионеров, а участковый уполномоченный в превышении должностных полномочий. Находили одиноких стариков, оформляли брак, отжимали квартиру, вывозили в лес.

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