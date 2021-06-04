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Место встречи. Нерадужные перспективы 04.06.2021

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Место встречи 04.06.2021. Нерадужные перспективы
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Место встречи - Нерадужные перспективы (4 Июня 2021)

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Опубликовано: 4 Июня 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Как Байден борется за любовь гей-сообщества? Каким будет высокотехнологичное общество демократов? Сколько в казну США приносит курс на толерантность? В Штатах стартовал месяц гордости, месяц в защиту и расширение прав сексуальных меньшинств. Не совсем понятно, чем тут гордиться? Тем, что занимаешься любовью не так, как велел Господь Бог?

 

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