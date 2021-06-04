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В центре событий с Анной Прохоровой 04.06.2021
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В центре событий с Анной Прохоровой (4 Июня 2021)

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Опубликовано: 4 Июня 2021

Ведущие: Анна Прохорова

Сегодня в Санкт-Петербурге главный день 24-го международного экономического форума. В эти минуты в выставочном центре экспо-форум проходит пленарное заседание с участием президента Путина. Главная новость о которой сообщил президент, буквально несколько часов назад завершена прокладка первой нитки газопровода Северный Поток-2.

 

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