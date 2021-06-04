Депутат признался, что покрывал радикалов и политиков, снёсших памятник русским солдатам в Сочи

Власти диаспор в России быть не должно. Сергей Михеев

«Ukrainian nazi collaborator» – так перевёл слово «бандеровец» американский канал Netflix, закупивший культовую дилогию Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Стоит ли говорить, что у современных бандеровцев моментально бомбануло, и они бросились строчить в адрес американских господ групповые письма от депутатов Верховной рады?

Смотрите онлайн Политическая Россия Netflix перевёл "Брат 2": У евроукров бомбануло (4 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.