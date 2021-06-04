Телеканал Дождь - «Повеяло духом нулевых»: Глеб Павловский о речи Путина на Петербургском форуме (4 Июня 2021)
Опубликовано: 4 Июня 2021
Выступление Путина на экономическом форуме. Реакция на «интервью» Протасевича госТВ Беларуси
Дмитрия Гудкова выпустят на свободу. Новое интервью Протасевича на белорусском ТВ. Второй день ПМЭФ
Дело Гудкова. Встреча Путина с Единой Россией. Дудников в СИЗО КГБ. Фильм о протестах в Беларуси
Еще
4 июня Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Основными темами, которые он затронул, стало обострение международного экономического неравенства в результате пандемии коронавируса, состояние российской экономики, расширение мер поддержки малого и среднего бизнеса, завершение строительства нити «Северного потока-2», международная экологическая обстановка и неравный доступ к вакцинам от коронавируса в мире.
По видеосвязи в пленарном заседании участвовали эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц. Обсудили итоги его выступления с политологом Глебом Павловским.
Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Повеяло духом нулевых»: Глеб Павловский о речи Путина на Петербургском форуме (4 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.