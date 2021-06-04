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Выступление Путина на экономическом форуме. Реакция на «интервью» Протасевича госТВ Беларуси

4 июня Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Основными темами, которые он затронул, стало обострение международного экономического неравенства в результате пандемии коронавируса, состояние российской экономики, расширение мер поддержки малого и среднего бизнеса, завершение строительства нити «Северного потока-2», международная экологическая обстановка и неравный доступ к вакцинам от коронавируса в мире.

По видеосвязи в пленарном заседании участвовали эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц. Обсудили итоги его выступления с политологом Глебом Павловским.

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