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Дождь. «Повеяло духом нулевых»: Глеб Павловский о речи Путина на Петербургском форуме 04.06.2021

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Телеканал Дождь 04.06.2021. «Повеяло духом нулевых»: Глеб Павловский о речи Путина на Петербургском форуме
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Телеканал Дождь - «Повеяло духом нулевых»: Глеб Павловский о речи Путина на Петербургском форуме (4 Июня 2021)

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Опубликовано: 4 Июня 2021

4 июня Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Основными темами, которые он затронул, стало обострение международного экономического неравенства в результате пандемии коронавируса, состояние российской экономики, расширение мер поддержки малого и среднего бизнеса, завершение строительства нити «Северного потока-2», международная экологическая обстановка и неравный доступ к вакцинам от коронавируса в мире.

 

По видеосвязи в пленарном заседании участвовали эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц. Обсудили итоги его выступления с политологом Глебом Павловским. 

 

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